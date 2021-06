Israel aposta na vacinação em massa para barrar variante Delta da Covid-19

Apesar de enfrentar um aumento de casos de Covid-19 provocado pela variante Delta , o governo de Israel decidiu, no domingo (27), não reimpor medidas mais rígidas de combate à proliferação do vírus. Israel já havia reimposto o uso obrigatório de máscaras há duas semanas, mas a principal aposta é que a alta taxa de vacinação proteja a população contra as novas variantes. O país já vacinou 57% da população com as duas doses da vacina da Pfizer.

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Public Health England (PHE) mostrou que receber as duas doses da vacina - para o estudo foram considerados os imunizantes Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Oxford - protege efetivamente contra hospitalização pela Covid-19 causada pela cepa indiana. De acordo com o resultado apresentado, receber duas doses da Pfizer/BioNTech protege 96% contra as hospitalizações derivadas da cepa indiana, enquanto Oxford/AstraZeneca oferece uma eficácia de 92%.