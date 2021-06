Caso de espionagem gera crise entre EUA e aliados europeus

Novas acusações de espionagem abalam as relações entre os Estados Unidos e seus aliados na União Europeia oito anos após o escândalo provocado pelo analista de sistemas Edward Snowden. Segundo uma reportagem veiculada no domingo pela emissora pública dinamarquesa Danmarks Radio, a agência de Inteligência militar do país nórdico ajudou Washington a espionar a chanceler Angela Merkel e outras autoridades alemãs, suecas, norueguesas e francesas.