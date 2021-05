EUA chega a cerca de 50% da população vacinada

Os Estados Unidos aplicaram 293,7 milhões de vacinas contra Covid-19 até o sábado, segundo o Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC, na sigla em inglês). Com isso, cerca de metade da população norte-americana, mais de 167 milhões de pessoas, já recebeu ao menos a primeira dose, enquanto 134 milhões foram plenamente imunizadas. Em meio a esse avanço da vacinação, mais cidades e Estados do país estão flexibilizando as medidas de isolamento.