China acusa EUA de manipulação política por abrir investigação sobre coronavírus

O Ministério das Relações Exteriores da China chamou de "manipulação política" os esforços dos Estados Unidos pSem citar o presidente norte-americano, Joe Biden, nominalmente, o porta-voz do ministério, Zhao Lijia, aludiu ao comunicado do democrata na quarta-feira em que pede que as agências de inteligência realizem em até 90 dias um relatório com conclusões a respeito das apurações sobre o início da Covid-19.