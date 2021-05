Novo ataque aéreo de Israel deixa ao menos 33 palestinos mortos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Ataques aéreos de Israel na cidade de Gaza derrubaram três edifícios e mataram ao menos 33 pessoas neste domingo (16), marcando o dia mais violento desde que o conflito entre o país e o grupo Hamas começou, há quase uma semana. Autoridades de saúde no território dizem que pelo menos dez mulheres e oito crianças estão entre os mortos, com outros 50 feridos nos bombardeios.

Militares israelenses disseram que destruíram a casa do líder do Hamas em Gaza, Yahiyeh Sinwar, em um ataque separado na cidade de Khan Younis, no Sul. O ataque atingiu a casa de Sinwar e de seu irmão Muhammad.

No sábado (15), os bombardeios israelenses na região mataram outras dez pessoas de uma mesma família palestina, entre elas oito crianças e duas mulheres. Um bebê de cinco meses sobreviveu.