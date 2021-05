Como funciona o sistema de Israel que intercepta mísseis no ar?

As cenas de mísseis sendo interceptados no ar em cidades israelenses nos últimos dias chamaram a atenção para o sistema antimísseis de Israel, que diz ser capaz de conter 90% dos projéteis disparados contra o país.

. Israel, por sua vez, havia bombardeado Gaza em mais de 600 ocasiões. O número de mortos em Gaza passa de 120, em Israel não chega a 10. As interceptações do sistema antimísseis podem explicar, em parte, porque há menos mortes no lado israelense da fronteira em comparação com o palestino.