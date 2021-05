PIB do Reino Unido cai 1,5% no 1º tri de 2021 na comparação com o 4º tri de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os últimos três meses de 2020, e tombou 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta quarta-feira (12) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

As leituras vieram praticamente em linha com o esperado. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam recuo do indicador econômico de 1,6% na comparação trimestral e de 5,4% na anual.

Produção industrial

A produção industrial do Reino Unido subiu 2,1% em março ante fevereiro e 4,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta quarta o ONS. As duas leituras superaram as projeções de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de 0,8% e 3,4%, respectivamente.

