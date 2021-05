Índia ultrapassa 20 milhões de infectados, segundo maior número de contaminações no mundo

A Índia ultrapassou nesta terça-feira (4), a marca de 20 milhões de casos de Covid-19, segundo indicam dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Nesta terça-feira, a Índia relatou 357.229 novas contaminações nas últimas 24 horas, enquanto o número de mortes aumentou em 3.449.

Desde o início da pandemia, o país soma 20.282.833 de infecções e 222.408 óbitos, conforme a universidade norte-americana. É o segundo maior número de contaminações no planeta (atrás apenas dos EUA, que têm 32 milhões de casos) e o(os EUA estão em primeiro, com 577 mil, e o Brasil em segundo, com 408 mil).