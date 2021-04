Itália barra entrada de viajantes que estiveram na Índia nos últimos 14 dias

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Somente neste domingo, a Índia relatou mais 350 mil novos casos de coronavírus em 24 horas, um recorde mundial. Pessoas que estiveram na Índia nos últimos 14 dias não poderão entrar na Itália, informou neste domingo (25), o ministro da Saúde, Roberto Speranza, afirmando que "não dá para baixar a guarda" diante da nova variante do coronavírus do gigante asiático, o país mais atingido pela pandemia atualmente.

"Assinei uma nova portaria que proíbe a entrada na Itália de quem esteve na Índia nos últimos 14 dias", revelou Speranza no Facebook, explicando que "os residentes na Itália poderão retornar com um teste na saída e chegada e com a obrigação de manter a quarentena."

Também quem já está no país e esteve na Índia nas últimas duas semanas terá que fazer um teste para o vírus. "Nossos cientistas estão trabalhando para estudar a nova variante indiana. Não podemos baixar a guarda", diz o ministro, que lembra que na última sexta sexta-feira (23), "foi o dia quase absoluto do recorde mundial com 893 mil positivos, 346 mil deles na Índia".

A Índia cruzou uma nova barreira neste domingo com mais de 190.000 mortes após registrar um recorde diário de 2.767 mortes nas últimas 24 horas, em meio a uma onda agressiva de infecções que registra os piores dados do mundo. Neste sábado (24), a Itália registrou 13.817 novas infecções e 322 mortes, poucas horas depois de o país iniciar o caminho de reabertura.