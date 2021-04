Xi Jinping pede 'gestão mais equitativa' de temas globais

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta terça-feira (20) uma "gestão mais equitativa" dos temas globais e, em uma crítica indireta aos Estados Unidos, disse que países não deveriam impor regras a terceiros. Ele também criticou o "unilateralismo de países individualistas" e alertou para a "dissociação", uma referência a temores de que as tensões sino-americanas sobre tecnologia e segurança vão dividir indústrias e mercados em esferas separadas e menos produtivas.

"Os assuntos internacionais devem ser tratados por todos, por meio de consultas", afirmou Xi durante participação no Fórum Boao para a Ásia. "As regras feitas por um ou mais países não devem ser impostas a outros. Não importa o quão longe se desenvolva, a China nunca buscará hegemonia, não buscará esferas de influência ou se envolverá em uma corrida armamentista", completou o líder do Partido Comunista chinês.

Agência Estado