Keiko Fujimori será a adversária de Pedro Castillo no 2º turno no Peru

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O primeiro turno ocorreu no domingo (11). Keiko Fujimori, de 45 anos, filha do ex-líder autocrata do Peru Alberto Fujimori, disputará o segundo turno da eleição presidencial no país, marcado para 6 de junho, contra o sindicalista Pedro Castillo, do Perú Libre (19% dos votos).

Com 99,4% das urnas apuradas, a ex-congressista aparecia nesta quarta-feira (14) com 13,3%, pouco à frente de Rafael López Aliaga (11,6%), que chamou a atenção devido ao vínculo com a Igreja Católica - ele é da Opus Dei - e à pauta conservadora nos costumes. Assim, passou a ser chamado de "Bolsonaro peruano".

partido fujimorista que ajudou a derrubar o hoje ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski Keiko, que concorre à presidência pela terceira vez, lidera o Força Popular,, movimento que deu início à crise política no país: o presidente atual, o interino Francisco Sagasti, é o quarto do atual mandato.

A adversária de Castillo é bacharel em administração de empresas pela Universidade de Boston e é casada com um norte-americano, com quem tem duas filhas. Em 2018, Keiko foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e de recebimento de caixa dois da empreiteira brasileira Odebrecht. No ano seguinte, obteve um habeas corpus, mas o processo ainda não foi concluído.

Diferentemente das eleições de 2011 e de 2016, nas quais chegou ao segundo turno, mas acabou derrotada, desta vez Keiko não fará gestos de reconciliação ou pedidos de desculpas pelos abusos de direitos humanos cometidos pelo pai para amenizar a rejeição a seu nome. Em ambas as ocasiões, ela reforçou não estar de acordo com os excessos do período de Fujimori no poder e afirmou que não daria indultos a pessoas processadas ou presas por eles - como o próprio pai.

É firme ao recusar medidas de restrição devido à pandemia, que atingiriam muito mais a população vulnerável e os trabalhadores informais Keiko tem feito promessas relacionadas à recuperação do trabalho formal.. O discurso anti-quarentena teve resultado, principalmente no norte do país, onde a pobreza é maior e a queda da economia foi mais sentida.

Já Castillo, de 51 anos, é uma surpresa para muitos. Durante a transmissão dos primeiros resultados, a CNN em espanhol sequer tinha uma foto dele para exibir. O candidato se mostrou ao mundo de modo pitoresco, indo votar montado em um cavalo, em Cajamarca, na região andina.

Sindicalista e professor do ensino médio, ele ficou conhecido nacionalmente ao liderar greves de docentes, a mais famosa delas em 2017. "Queria agradecer aos povos esquecidos de meu país, cumprimentar os homens e as mulheres que estão nos cantos do país, cumprimentar os que estão além das fronteiras da pátria, onde o Estado não chega. Hoje o povo peruano acaba de tirar a venda dos olhos", disse, ao saber dos primeiros resultados que o colocavam na dianteira.

Candidato da aliança Perú Libre, ele defende maiores salários aos empregados do setor da educação. Tem um discurso anticorrupção e propõe dissolver o Tribunal Constitucional e a Constituição de 1993 - segundo ele, os responsáveis por permitir práticas irregulares.

Algumas de suas promessas de campanha são consideradas bastante autoritárias. Castillo planeja, por exemplo, regulamentar os meios de comunicação e acabar com "a televisão que só propague lixo". E prometeu reduzir o funcionalismo público, que considera corrupto. O candidato é contra o aborto, o casamento gay e a eutanásia.

Na economia, promete mais intervenção do Estado e a nacionalização de petrolíferas e da produção de energia. Castillo afirma que sua nova Constituição implementará uma "justa divisão de bens" no Peru.

Segundo analistas, a eleição deste ano reflete a situação de desmonte dos partidos peruanos, o aumento da desconfiança em relação à política provocada por seguidos escândalos de corrupção e os efeitos da pandemia do coronavírus. O Peru é um dos países da América do Sul mais afetados pela Covid, com 1,6 milhão de casos e quase 55 mil mortes desde o início da crise - e agora vê uma nova alta de casos.

Apesar da pandemia, 72% dos eleitores foram às urnas - o voto é obrigatório no Peru. Nas eleições de 2016, esse número somou 81,8%.