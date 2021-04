Agente e chefe de polícia de Brooklyn Center renunciam após morte de homem negro de 20 anos

Tim Gannon, chefe do Departamento de Polícia de Brooklyn Center, cidade no estado de Minnesota, nos EUA, e Kimberly Potter, oficial que atirou e matou um homem negro no domingo (11), apresentaram suas demissões nesta terça-feira (13), anunciou o prefeito do município, Mike Elliot.

abordagem que levou Daunte Wright, 20 anos, à morte As saídas ocorreram após o conselho municipal aprovar uma resolução para demitir tanto Potter quanto Gannon, para quem afoi um acidente. O jovem, parado por agentes devido a uma infração de trânsito - a polícia diz que a placa do veículo estava irregular e que havia um desodorizador pendurado no retrovisor, o que a lei estadual proíbe -, foi atingido com tiros de uma arma de fogo, que teria sido confundida, segundo a polícia, com um taser, uma arma de choque.

Durante a abordagem, ao verificarem os documentos de Wright, a polícia constatou que havia um mandado de prisão pendente em decorrência de uma audiência judicial à qual ele não compareceu. De acordo com os registros, a vítima respondia por porte ilegal de arma e por ter fugido da polícia em outra abordagem no ano passado. Os agentes então deram voz de prisão a Wright e, segundo as imagens das câmeras acopladas às fardas dos policiais, tentaram algemá-lo do lado de fora do veículo. O vídeo então indica que houve resistência por parte de Wright, que volta a entrar no carro.

Ouve-se uma voz feminina gritando "taser, taser", e, segundo o departamento de polícia, Kimberly, de 48 anos, uma policial com 26 anos de experiência na corporação, confundiu-se e, em vez de disparar a arma de choque, disparou uma arma com munição letal contra Wright. "Puta merda, atirei nele", diz ela na gravação.

Segundo registros e relatos de testemunhas, ele ainda conseguiu dirigir por algumas quadras até que bateu o carro, inconsciente. Os policiais tentaram reanimá-lo, mas Wright foi declarado morto no local.

Tasers têm empunhaduras diferentes e são mais leves do que armas de fogo. Em muitos casos, são produzidos com cores vibrantes, em geral o amarelo, mas também podem ser pretos -como os usados pela polícia de Brooklyn Center.

O manual de conduta do departamento de polícia da cidade orienta que os agentes guardem tasers e armas de fogo em lados diferentes do coldre. A regra é que o revólver esteja do lado dominante do policial, e o taser, no oposto. Assim, um agente destro, por exemplo, tem seu revólver no lado direito do corpo e o taser no lado esquerdo, de modo que precisaria cruzar o braço para empunhar a arma de choque.

manifestantes ignoraram a chuva forte e o toque de recolher imposto pelo governo de Minnesota e foram às ruas pela segunda noite consecutiva protestar contra a morte de Wright. Nesta segunda (12),

Centenas de pessoas se reuniram novamente em frente à sede do Departamento de Polícia de Brooklyn Center, cidade com 30 mil habitantes a menos de 20 quilômetros de onde George Floyd foi assassinado no ano passado. O grupo exibia cartazes com frases como "prendam todos os policiais assassinos racistas", "eu sou o próximo?" e "sem justiça não há paz".

"As injustiças que ocorreram nas últimas 24 horas não foram apenas dolorosas, mas também calculadas e metódicas, sem remorso ou consideração pela dor que nossa comunidade está experimentando coletivamente", disse Matt Branch, um dos manifestantes, ao jornal Star Tribune. "Estamos aqui hoje em nome de Daunte e de todas as vidas perdidas nas mãos da polícia."

Os agentes ergueram uma cerca para manter os manifestantes afastados, mas houve ataques de ambos os lados: enquanto parte do grupo lançou garrafas, pedras e fogos de artifício contra os policiais, estes responderam com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de munição não letal.