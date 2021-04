Venezuela desembolsa US$ 64 milhões para garantir vacinas da Covid-19 via Covax

O governo da Venezuela anunciou no sábado (10) que pagará cerca de US$ 64 milhões para garantir o recebimento de vacinas contra a Covid-19 por meio da iniciativa Covax. O valor representa mais de 50% do necessário para um país ser beneficiário do mecanismo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para facilitar o acesso equitativo à vacinação contra o coronavírus no mundo. Por meio da Covax, a Venezuela conseguirá 20% das vacinas necessárias para imunizar a população do país.

Os dados sobre contaminações e mortes na Venezuela são oficialmente desconhecidos, uma vez que o governo Nicolás Maduro não dá acesso aos números. Porém, de acordo com a contabilização da Universidade Johns Hopkins, o país sul-americano tinha, neste domingo (11), 173.786 casos e 1.759 mortes.

O Brasil recebeu em 21 de março o primeiro carregamento de vacinas via Covax. As doses que chegaram são da vacina Oxford/AstraZeneca, fabricada pelo SK Bioscience, da Coreia do Sul. A vacina é a mesma que está sendo fabricada em solo brasileiro pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e que teve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).