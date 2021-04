Irã entra em lockdown de dez dias

O Irã deu início no sábado (10) a um lockdown de dez dias para conter a quarta onda de infecções por coronavírus no país. A força-tarefa do governo iraniano encarregada de determinar as medidas de combate à pandemia ordenou o fechamento da maioria das lojas em cidades declaradas como "zonas vermelhas", ou seja, com alto perigo de contágio.