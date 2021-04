Casos de coronavírus nos EUA têm aumentado, mesmo com vacinação acelerada

Mesmo com a acelerada vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos, que nos últimos sete dias imunizaram em média 3 milhões de pessoas por dia, algumas regiões do país seguem reportando um aumento nos casos da doença, segundo alertou o coordenador da força-tarefa da Casa Branca no combate à Covid-19, Jeff Zients, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9).

Rochelle Walensky disse que na última semana os casos de coronavírus subiram 2% nos EUA em relação ao sete dias anteriores Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês),, enquanto os óbitos recuaram 20,6% no período, dado que ressalta a "importância de vacinar a população em meio a surtos de uma doença que tem capacidade de internar as pessoas", segundo ela. Até agora, 66 milhões de norte-americanos já foram completamente vacinados, de acordo com Zients.

De acordo com Rochelle, algumas regiões dos EUA têm registrado um aumento acentuado de casos, especialmente em estados da parte superior do Meio-Oeste norte-americano. A especialista citou, por exemplo, infecções em Michigan e Minnesota ligadas à variante B.117, identificada pela primeira vez no Reino Unido.