Junta militar toma embaixada de Mianmar em Londres

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Membros da junta militar de Mianmar tomaram a embaixada do país em Londres, na Inglaterra, nesta quarta-feira (7). O embaixador de Mianmar no Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, foi impedido de entrar na sede diplomática em Londres.

golpe militar em 1º de fevereiro. A ação ocorreu enquanto manifestantes se reuniram em frente a embaixada em protesto contra oDiante da situação, a polícia enviou agentes ao local, mas eles não têm poder para interferir dentro da representação, uma vez que a embaixada é a extensão de um governo dentro do território de outra nação e configura-se como um território estrangeiro em um solo nacional.

Segundo relatos de Zwar Minn ao jornal The Daily Telegraph, os integrantes da junta correram para dentro do prédio quando ele saía do local. O diplomata se opôs ao golpe.