Hungria lidera mortes per capita por Covid-19 no mundo

A Hungria teve na última semana – entre os dias 30 de março e 5 de abril – a maior taxa de mortalidade per capita pelo novo coronavírus em todo o mundo. Conforme o levantamento da plataforma Our world in data (Nosso mundo em dados, na tradução para o português), vinculado à Universidade de Oxford, no Reino Unido, o país do Leste europeu teve uma média de 26,13 mortes diárias por milhão de pessoas.

O segundo e o terceiro lugares também pertencem a países do Leste da Europa, apontando para um cenário ruim da pandemia na região. Depois da Hungria, no ranking, vem a Bósnia e Herzegovina (22,90 mortes diárias por milhão) e Bulgária (17,95 mortes diárias por milhão).

A lista com os 10 países com maior mortalidade per capita pela Covid-19 prossegue com mais quatro países do Leste europeu: Macedônia do Norte (17,90), Eslováquia (14,44), Montenegro (13,88), República Tcheca (13,62).

A sequência só é quebrada pelo país que está na oitava posição no ranking: o Brasil. Conforme a plataforma de Oxford, a mortalidade per capita brasileira na última semana foi de 12,69 pessoas por milhão de habitantes.

O top 10 se completa com Polônia (11,60 mortes diárias por milhão) e Moldávia (10,94 mortes diárias por milhão).

O segundo país da América do Sul a aparecer no ranking é o Uruguai, em 11º, com média diária de óbitos pela doença de 8,96 por milhão na última semana. A taxa da América do Sul é de 8 mortes por milhão.

Suécia era o país com maior mortalidade per capita do mundo Comparando-se o cenário atual com o observado pela plataforma britânica onze meses atrás, no final de maio de 2020, percebe-se uma grande piora no cenário. Na época, a, com taxa de 6,08 mortes diárias por milhão. A taxa atual da Hungria é mais de quatro vezes superior à sueca. O índice da Suécia atual é de 1,36 mortes diárias por milhão de habitantes.

No acumulado desde o início da pandemia, o país com maior número de mortes per capita é a República Checa, com taxa de 2.526,57 mortes por milhão de habitantes, seguida por San Marino (2.475,10 mortes por milhão) e Hungria (2.269,90 mortes por milhão). No ranking de todo o período de pandemia mundial, o Brasil aparece na 18ª colocação, com índice de 1.565,45 mortes por milhão de habitantes.