Em mensagem de Páscoa, papa pede distribuição de vacinas aos países pobres

Na basílica de São Pedro quase vazia, o papa Francisco pediu neste domingo de Páscoa (4) à comunidade internacional a rápida distribuição de vacinas contra a Covid, sobretudo para os países pobres, e chamou de "escandalosos" os conflitos armados e o gasto militar durante a pandemia. Com o coronavírus, este foi o segundo ano seguido em que as celebrações de Páscoa ficaram esvaziadas - havia apenas um pequeno grupo de pessoas em um altar secundário da basílica durante a missa, ao invés de multidões na igreja ou na praça do lado de fora.