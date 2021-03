UE projeta que 80% das pessoas com mais de 80 anos estarão vacinadas até o fim de março

A União Europeia afirmou que pelo menos 80% das pessoas com mais de 80 anos do bloco devem ser vacinadas até o final de março, enquanto um mínimo de 70% da população adulta deve ser imunizadas "até o verão de 2021" - julho no Hemisfério Norte.

A divulgação dos dados veio um dia depois que o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, reclamou que as 20 regiões do país não estavam seguindo as diretrizes do governo para dar prioridade aos idosos.

Enquanto isso, a Dinamarca suspendeu, por três semanas, a aplicação da vacina da AstraZeneca. Segundo Tanja Erichsen, da Agência Dinamarquesa de Medicamentos, a suspensão temporária é uma medida de precaução contra a possível formação de coágulo como efeito colateral do imunizante. A medida será extinta após a agência avaliar que não há relação entre eles.

"Gostaria de enfatizar que não estou falando sobre coágulos sanguíneos comuns", disse Erichsen. "Não se trata de coágulos sanguíneos nos braços, pernas e pulmões. Não se pode descartar a existência de uma conexão entre a vacina e os casos muito raros de coágulo sanguíneo", destacou Tanja.

A Noruega e a Suécia também interromperam o uso da vacina AstraZeneca. Na contramão, vários países europeus que haviam suspendido o uso da vacina voltaram a administrá-la depois que o regulador de medicamentos da UE afirmou que o imunizante é seguro.