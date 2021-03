Índia detecta nova variante da Covid-19

O Ministério da Saúde da Índia detectou uma "nova variante dupla mutante" do coronavírus que ainda não foi catalogada. O sequenciamento do genoma e a análise de amostras do estado de Maharashtra, um dos mais afetados pela pandemia, encontraram mutações no vírus que não correspondem às previamente catalogadas (VOC), segundo o ministério indiano.

"Embora variantes preocupantes e uma nova variante dupla mutante tenham sido encontradas na Índia, elas não foram detectadas em número suficiente para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns estados", afirmou o órgão.

Nesta quarta-feira (24), a Índia suspendeu temporariamente todas as principais exportações da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Serum para atender à demanda doméstica ante o aumento das infecções. A mudança também afetará os suprimentos do consórcio Covax. Não há exportação de vacina da Índia desde quinta-feira (18), mostra o site do Ministério das Relações Exteriores.