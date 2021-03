Uruguai anuncia o fechamento de free shops para conter casos de Covid-19

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou na noite desta terça-feira (23) uma série de medidas para reduzir o ritmo de contágios do coronavírus no País, entre as quais o fechamento dos free shops na fronteira até o dia 12 de abril. Segundo o governo uruguaio, 80% dos casos de contágio pelo novo coronavírus em Rivera, vizinha da gaúcha Santana do Livramento, são da cepa P1 , detectada no Brasil. “Os free shops são um ponto de atração, por isso vamos fechá-los”, anunciou o presidente.

As ações incluem também o fechamento de escritórios públicos pelo mesmo período - com exceção dos que prestam serviços essenciais, a suspensão de aulas presenciais e de espetáculos públicos. O governo anunciou um subsídio para os doentes pela doença maiores de 65 anos que são do setor privado e a retomada do tributo especial Covid-19 aos funcionários públicos nos mesmos moldes do estabelecido no ano passado.

"Nossa meta é que o sistema sanitário não sature", disse Lacalle. Foram incorporados ao sistema 129 leitos de cuidados intensivos, novos respiradores e monitores para atender aos pacientes.

Até o momento, o país vizinho vacinou 350 mil pessoas contra a Covid-19. A expectativa é que 1,25 milhão de doses da vacina Sinovac cheguem em maio. O número de casos de coronavírus no Uruguai é de 86.007, com 827 mortes.