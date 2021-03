Partido de Netanyahu soma mais cadeiras, mas não garante maioria em Israel

Os primeiros resultados de boca de urna das eleições desta terça-feira (23) em Israel mostram o Likud, partido do atual premiê, Benjamin Netanyahu, conquistando entre 31 e 33 dos 120 assentos do Knesset, o Parlamento israelense, o que leva o bloco a seu favor a somar de 53 a 54 assentos. Já o Há Futuro, principal partido do bloco anti-Netanyahu, deve garantir entre 16 e 18 assentos, totalizando 59 eleitos.

Para conseguir governar, é preciso conseguir 61 cadeiras. Os dois lados, portanto, precisam formar alianças - e o partido Yemina, que deve ter de 7 a 8 assentos, ganha papel importante. Após as primeiras projeções, o seu líder, Naftali Bennett, se pronunciou, afirmando que irá fazer o que é bom para o Estado de Israel.

quarta eleição em dois anos no país Mesmo sem maioria garantida, o atual primeiro-ministro reivindicou uma "enorme vitória" no pleito. Na, o premiê tenta garantir seu sexto mandato. Para isso, precisa costurar apoios e conseguir maioria simples na Casa. Os resultados finais, porém, são esperados apenas para o fim da semana.

Mais do que eleger os parlamentares, a eleição é um referendo pessoal do primeiro-ministro, que, há 12 anos no poder, é o mais longevo no cargo desde a criação do Estado de Israel, em 1948. Bibi, como é conhecido, enfrenta ainda na Justiça três acusações de corrupção.

Pesa a seu favor seu envolvimento direto na compra antecipada de vacinas - o país já aplicou as duas doses do imunizante em 52% de sua população. Assim, Netanyahu é considerado o responsável pelo êxito, mesmo que, para alguns, tenha feito vista grossa para aliados políticos, como os ultraortodoxos, que demoraram para atender às instruções sanitárias.

Ele também exibe como trunfo a assinatura dos chamados Acordos de Abraão de normalização diplomática com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, na prática uma aliança anti-Irã que contou com mediação do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Os analistas têm dividido os partidos em dois blocos: os pró-Bibi, com projeção de conquistar 51 cadeiras, e os anti-Bibi, com 56. Ambos precisariam dos assentos de duas siglas, Yemina e Lista Árabe Unida, que poderiam se unir a qualquer um dos lados, para chegar ao número-chave de 61 e formar governo.

Chama a atenção que no bloco contra o premiê unem-se nomes da esquerda, como já era comum, e alguns da direita, que se cansaram do culto a Netanyahu por boa parte de seus apoiadores. Eles afirmam que o premiê só pensa em se livrar das acusações e que pode até mesmo causar danos à democracia para tal.