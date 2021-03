Itália e França retomarão imunização com vacina da AstraZeneca se agência europeia der aval

Em caso de julgamento favorável da agência europeia de medicamentos (EMA, na sigla em inglês), Itália e França voltarão a imunizar suas populações com a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, segundo comunicado publicado nesta terça-feira (16).

Divulgada após conversa entre o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, a nota afirma que os países decidiram suspender as imunizações como medida "temporária", com duração até a próxima quinta-feira (18), quando está marcada a conclusão da análise suplementar da EMA sobre a vacina. Segundo o documento, publicado pelo governo italiano, as declarações preliminares de hoje da agência são "encorajadoras".