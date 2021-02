Inverno rigoroso nos EUA causa tornado na Carolina do Norte e deixa milhões sem luz no Texas

Pelo menos três pessoas morreram após a passagem de um tornado numa cidade litorânea da Carolina do Norte, uma das muitas consequências violentas e mortais de um rigoroso inverno que afeta os EUA. Já no Texas, estado mais acostumado a ondas de calor recordes, mais de 4 milhões de pessoas continuavam sem luz elétrica nesta terça-feira (16) em meio a temperaturas congelantes. Mortes também foram registradas.

As condições do Ártico levaram a níveis recorde de temperaturas baixas em vários estados pouco acostumados - e mal preparados - para um frio tão extremo. Autoridades de muitos estados norte-americanos também alertam sobre as perigosas condições de viagem.

A tempestade de inverno que imobilizou as planícies do sul no Texas está se movendo agora para as regiões dos Grandes Lagos e da Nova Inglaterra, onde são esperadas fortes nevascas e chuvas nas próximas horas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

No domingo, o presidente Joe Biden assinou uma declaração de emergência para o Texas, fornecendo assistência federal para complementar a ajuda estatal.