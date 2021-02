Protestos em Mianmar chegam ao 7º dia com recorde de pessoas nas ruas

confronto com a polícia. Apesar do aumento das detenções e das ameaças da junta militar que controla o país contra a população civil para tentar impedir os protestos na rua, a mobilização contra o golpe de Estado em Mianmar continua. Nesta sexta-feira (12), que marca o sétimo dia consecutivo de protestos, manifestantes voltaram às ruas em todo o país e três pessoas ficaram feridas após entraram em

golpe, em 1º de fevereiro, O escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) disse que mais de 350 pessoas, incluindo funcionários, ativistas e monges, foram presos desde oe que alguns ainda enfrentam acusações criminais.

Na cidade de Mawlamyine, no sudeste do país, manifestantes atiraram pedras na polícia, que revidou com tiros de bala de borracha para dispersar a multidão de milhares de pessoas, contou Kyaw Myint, funcionário da Cruz Vermelha de Mianmar, que testemunhou o confronto. Várias pessoas em Mawlamyine foram presas, mas em seguida libertadas após uma multidão protestar em frente a delegacia, exigindo a liberdade do grupo.

Na maior cidade do país, Rangoon, médicos em aventais brancos marcharam pelo principal templo budista de Mianmar, o Shwedagon. Houve ainda um segundo protesto em outra região da cidade, com pessoas carregando com cartazes humorísticos denunciando os militares.

Outras manifestações aconteceram em Naypyitaw, a cidade costeira de Dawei, e em Myitkyina, a capital do estado de Kachin.

Os protestos desta sexta foram os maiores até agora, e ocorreram dois dias após os EUA imporem sanções aos generais e seus familiares - o presidente Joe Biden anunciou o bloqueio de bens do governo do país nos Estados Unidos, que somam US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bi).

Os militares deram um golpe de Estado em Mianmar no dia 1º de fevereiro, sob liderança do general Min Aung Hlaing. Ele e outros comandantes, no entanto, já estão sob sanções desde 2019, por ligação com o massacre da minoria muçulmana rohingya.