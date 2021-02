Novo bebê real movimenta casas de aposta no Reino Unido

Acostumadas a receber palpites sobre resultados de jogos de futebol e outras competições esportivas, as casas de aposta do Reino Unido passaram a operar uma competição distinta desde terça-feira (9). Apostadores de todo o país têm buscado as casas para dar seus "pitacos" sobre o nome do mais novo "bebê real", 9º bisneto da rainha Elizabeth II.

Primeiro filho da princesa Eugenie de York, o menino nasceu no Portland Hospital, em Londres, na terça-feira. De acordo com um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, a criança nasceu em um parto tranquilo, pesando pouco mais de 3,5 quilos.

"A rainha, o duque de Edimburgo, o duque de York, a duquesa de York e o senhor e a senhora Brooksbank foram informados (sobre o nascimento) e estão muito satisfeitos com a notícia", diz a nota oficial da família real.

Após a confirmação do nascimento de um menino, as apostas em torno do nome do novo "bebê real" rapidamente cresceram em algumas das principais casas de aposta do país, como a Betfair e a Landbrokes. Entre os nomes favoritos, figuram alguns como Arthur (primeiro colocado nas duas casas de aposta), James, Frederick, Edward e Albert, de acordo com o portal da revista People.