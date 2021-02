Um terremoto de magnitude 7,7 com epicentro localizado a 415 km a leste da ilha de Nova Caledônia (território francês no Pacífico) gerou um alerta de tsunami para vários países na região do Oceano Pacífico nesta quarta-feira (10), pouco depois confirmado pelo Escritório de Meteorologia da Austrália, via Twitter, que orientou a população a evitar praias e outras áreas na costa.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation - Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 10, 2021

A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia orientou a população a evitar praias e áreas costeiras, assim como deixar áreas de portos, rios e estuários no litoral norte do país. "A expectativa é de que as áreas costeiras da Nova Zelândia experimentem correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa", disse a agência em um comunicado.

O Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC) disse que o epicentro do terremoto está localizado a uma profundidade de 10 km. O tremor se seguiu a pelo menos outros três abalos na região no intervalo de uma hora, com magnitudes que variaram de 5,7 a 6,1.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA disparou um aviso para o risco de ondas gigantes na Samoa Americana, além de outros possíveis efeitos em países como Fiji e Vanuatu. Até o momento, não há informações de danos materiais ou relatos de vítimas.