Pfizer retoma produção de vacinas em fábrica da Bélgica

A Pfizer retomou a fabricação da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech, em sua fábrica na Bélgica, após reduzir temporariamente a produção para atualizar as linhas de produção.

De acordo com uma porta-voz da Pfizer, as mudanças na fábrica foram finalizadas e, durante a semana de 25 de janeiro, a empresa retomou seu cronograma original de entrega de doses à União Europeia.

A farmacêutica também planeja aumentar as entregas na próxima semana para cumprir suas obrigações contratuais para o primeiro trimestre do ano, de acordo com a porta-voz. As modificações da empresa em meados de janeiro pegaram os governos da UE de surpresa,