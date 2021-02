Eleição para presidente do Equador tem preocupação com aglomeração

Os principais candidatos na disputa são Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, Guilhermo Lasso, de centro-direita O dia da eleição presidencial no Equador começou com longas filas nos principais centros urbanos e com demoras para a abertura de mesas no interior. Treze milhões de equatorianos são esperados nos centros de votação., e o líder indígena Yaku Pérez.

Embora as autoridades tenham orientado os eleitores a votar em horários separados - de manhã os que têm o documento de identidade com o final par, e de tarde os que têm em final ímpar -, para evitar aglomerações, nas primeiras horas deste domingo (7) isso não foi cumprido.

"Não dá para pedir isso, nós sempre votamos juntos, depois almoçamos e temos cada um coisas a fazer. Aqui em Quito sempre se procura votar de manhã e junto, porque é preciso se locomover até o local de votação. Separar o voto de cada um atrapalha a família", diz Nataly Junquera, de 29 anos, em um centro de votação no subúrbio da cidade.

Ela estava acompanhada do pai, que trabalha num mercado de comida, do marido, que é motorista de táxi e de uma cunhada. Nataly, é garçonete, mas está sem trabalho. Ela cuida dos dois filhos do casal.

"Estamos muito preocupados com o impacto da pandemia na votação. Primeiro por conta dessas dificuldades de manter a distância social nas filas e as aglomerações. Depois, porque há candidatos jogando com o medo da contaminação, o que pode impactar no comparecimento às urnas. Por outro lado, as autoridades devem cumprir as medidas sanitárias para que ninguém se contagie", contou à Folha o norte-americano David Adler, observador pela organização Internacional Progressista.

O Equador enfrenta um novo aumento de casos de coronavírus, que alguns epidemiologistas já identificam como uma segunda onda. No sábado (6), registrou-se um novo recorde de cifras de contágios e mortes no país. Desta vez, o epicentro é a província de Pichincha, onde está localizada a capital do país, Quito. Segundo o Ministério da Saúde, houve mais 1.672 pessoas hospitalizadas no sábado, recorde neste ano.

Nos últimos dias, o número de internados pela doença tem estado acima de mil, o que ameaça o sistema hospitalar do país. O Equador atingiu, neste fim de semana, a marca de 15 mil mortos, segundo cifras da Universidade Johns Hopkins.

Há uma preocupação com a contagem dos votos, pois na última eleição presidencial houve um "apagão", quando o sistema de contagem caiu, e gerou dúvidas sobre se todos os votos haviam sido contabilizados.

o atual presidente, Lenín Moreno Como a diferença entre o vencedor,, e o segundo colocado, Guillermo Lasso, foi muito pequena, este saiu a protestar dizendo que houve fraudes. O voto não é eletrônico no país. "Seria importante que isso não ocorresse novamente, para não gerar manifestações, que serão negativas para a legitimação do resultado, e podem gerar aglomerações. Por enquanto, estamos reparando que há poucos fiscais dos partidos para acompanhar a contagem. E isso pode ser problemático", afirma Adler.

A eleição no Equador

260 observadores internacionais acompanham o pleito, além de 2.540 nacionais

13 milhões de equatorianos estão aptos a votar

2.036 zonas eleitorais estão instaladas no país, enquanto 101 estão no exterior

Quais cargos estão em jogo?

Presidente, membros da Assembleia Nacional e integrantes equatorianos do Parlamento andino, que reúne 25 representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Chile.

Tem segundo turno?

Sim. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos válidos mais um, ou 40% com diferença de 10 pontos percentuais para o segundo colocado, haverá segundo turno, marcado para 11 de abril.

O voto é obrigatório?

Sim para equatorianos com idade entre 18 e 65 anos, e há multa em caso de falta não justificada. Para aqueles com 16 e 17 ou mais de 65 anos, a participação no pleito é voluntária.

Há votação antecipada?

Não, mas, neste ano, 653 equatorianos participaram do Voto em Casa, que permitiu a pessoas com mais de 50 anos e deficiência física que comprometa 75% ou mais de sua capacidade de locomoção a exercerem esse direito. O recolhimento desses votos foi realizado na sexta-feira (5), por Juntas Eleitorais.

O voto é eletrônico?

Não, o voto é em papel, mas, neste ano, o Conselho Nacional Eleitoral realiza um teste com eleitores nos EUA, no Canadá e na Argentina para três formas de votação: telemático, em que se usa a internet para transmitir o voto, por meio de um sistema habilitado pelo CNE; eletrônico, mas, diferentemente do Brasil, a urna recebe a cédula, lê o voto e entrega um comprovante para então o eleitor confirmar se a escolha está correta; e por correspondência, com entrega antecipada das cédulas.

Quais as medidas para prevenção do coronavírus?

O CNE dividiu a votação em faixas de horário de acordo com o último número da carteira de identidade. Quem tem o documento terminando em número par, deve ir votar entre 7h e 12h. Já para os de número ímpar, o horário é entre 12h e 17h. Há também medidas como ir sozinho ao local de votação, manter distanciamento e usar máscara, além da recomendação de levar caneta própria.