Dinamarca quer lançar ainda em fevereiro passaporte para vacinados contra a Covid-19

A Dinamarca deve lançar um "passaporte" para vacinados contra a Covid-19 até o final de fevereiro na tentativa de facilitar a entrada de viajantes a negócio no país, de acordo com informações do Financial Times.

Morten Bodskov, ministro das finanças interino da Dinamarca, disse nesta quarta-feira (3) que os documentos seriam lançados de forma simples. O governo espera que, em cerca de três meses, seja lançado um passaporte digital completo para comprovar a imunização dos viajantes. "É absolutamente crucial para nós reiniciar a sociedade dinamarquesa para que as empresas possam voltar aos trilhos", acrescentou Bodskov.

Segundo a Johns Hopkins, a Dinamarca acumula mais de 200 mil infecções pelo novo coronavírus e 2 mil mortes.

Na Suécia, o primeiro-ministro Stefan Lofven afirmou que o país exigirá teste de Covid-19 negativo e com menos de 48 horas para qualquer pessoa que deseje entrar em território sueco, afirma o Financial Times.

De acordo com a Johns Hopkins, a Suécia já reportou mais de 580 mil casos de Covid-19 e 11 mil óbitos, o que leva a taxa de mortalidade per capita no país a ser três vezes maior do que a média da Dinamarca e 10 vezes maior do que na Noruega e Finlândia.