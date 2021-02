Diante da piora da Covid-19 em Portugal, Áustria receberá pacientes que precisam de UTI

A medida é adotada em momento de piora na pandemia da Covid-19 em terras portuguesas. O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, informou neste domingo (31), no Twitter que seu país receberá pacientes de Portugal que necessitam de unidades de terapia intensiva.

Diante da explosão do número de mortes relacionadas ao coronavírus, na terceira onda violenta da pandemia em Portugal, as casas funerárias estão à beira do colapso e redobram a vigilância em matéria de segurança sanitária. Portugal é atualmente o país mais afetado no mundo pela Covid-19, em proporção a sua população de 10 milhões de habitantes.

Desde o dia 14 de janeiro, Portugal enfrenta novas restrições de circulação. O país lusitano tinha, neste domingo, um total de 711.018 casos confirmados desde o início da pandemia, e 12.179 mortes, das quais quase a metade ocorreu desde o início do ano.

Kurz disse que a "solidariedade europeia" faz seu país ajudar de forma "rápida e desburocratizada" os que precisam. Ele lembra que a Áustria já aceitou pacientes em quadro grave de França, Itália e Montenegro nesta pandemia. O anúncio foi feito após contato entre Kurz e o primeiro-ministro português, António Costa. Não foi divulgada a informação sobre quantos pacientes seriam transferidos.

Segundo o jornal Público, a Alemanha enviará, por meio de suas Forças Armadas, médicos e equipamentos para auxiliar Portugal a enfrentar a crise de saúde.