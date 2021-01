Situação de Portugal com coronavírus 'é terrível', diz premiê

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, classificou a situação do País como "terrível", e anunciou que irá demorar algumas semanas até que as coisas comecem a melhorar. Na quarta-feira (27), o País registrou recorde de 293 mortos, elevando Portugal à posição de maior média mundial de mortes e casos diários por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

devido à nova variante do vírus "Não adianta alimentar a ilusão de que não estamos enfrentando o pior momento", apontou Costa. "E vamos enfrentar esse pior momento por mais algumas semanas, com certeza." O primeiro-ministro disse, ainda, que a situação piorou em parte porque seu governo relaxou as medidas restritivas entre o Natal e Ano Novo, mas tambémdetectada pela primeira vez no Reino Unido, afirmou.

Ainda na Europa, o governo da Hungria estendeu um bloqueio parcial, em vigor desde o início de novembro, até 1º de março para conter a disseminação do coronavírus, anunciou o chefe de gabinete, Gergely Gulyas, do primeiro-ministro, Viktor Orban. As medidas atuais que incluíam toque de recolher noturno e fechamento de lojas e restaurantes deveriam expirar em 1º de fevereiro.