Índia já aplicou vacina da Covid-19 em 2 milhões de trabalhadores da área de saúde

A Índia atingiu nesta quarta-feira (27) a marca de 2 milhões de trabalhadores da saúde vacinados contra a Covid-19, duas semanas depois do início do seu programa de vacinação. O país contabilizou 12.689 novos casos da doença nas últimas 24 horas, quase oito vezes menos do que o pico de 100 mil casos diários alcançado em meados de setembro.