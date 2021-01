Uruguai mantém fronteiras fechadas, mas permite entrada por motivos excepcionais

O Uruguai, destino frequente para a população gaúcha devido à proximidade geográfica, deve manter as fronteiras fechadas até o dia 31 de janeiro. Contudo, o governo uruguaio estabeleceu algumas situações excepcionais para quem necessita visitar o país vizinho.

Aqueles que desejam ingressar no país vizinho por motivos turísticos ainda não têm a liberação. As fronteiras permanecerão fechadas para estrangeiros e uruguaios que moram no exterior.

Pessoas que precisam ingressar por razões humanitárias, como realizar um tratamento médico ou visitar um familiar internado, podem fazê-lo. É necessário um atestado médico ou algum documento que comprove a relação familiar com o paciente, assim como uma petição contendo os motivos para a visita.

Alguns casos de reagrupamento familiar também constam como situação excepcional. A justificativa vale para pais, cônjuges, companheiros, filhos menores solteiros ou idosos com deficiência. Neste caso, a pessoa que se encontra em território uruguaio deve conseguir autorização de entrada em conjunto com alguma das pessoas mencionadas.

Para isso, é preciso o testemunho dos itens que comprovem o vínculo familiar devidamente apostilado ou legalizado. No caso de união estável, deve ser comprovada por decisão judicial que a reconheça, ou por certidão notarial que ateste a relação por um período mínimo de 5 anos.

site oficial do país O governo do Uruguai também confere exceção por motivos judiciais, econômicos de renda, comerciais, de trabalho e por diplomacia. Maior detalhamento sobre essas circunstâncias pode ser conferido no, em espanhol.