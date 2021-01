Trump mantém tradição e deixa bilhete para Biden na Casa Branca

O agora ex-presidente americano Donald Trump deixou um bilhete para Joe Biden no Salão Oval da Casa Branca, mantendo uma tradição que tem mais de 30 anos nas transições de governo nos Estados Unidos. O gesto surpreendeu especialistas e membros do novo gabinete. O conteúdo do bilhete não foi divulgado.

A tradição do bilhete escrito a mão pelo presidente a seu sucessor teve início em 1989 com Ronald Reagan. Quando se preparava para deixar a residência oficial, Reagan queria deixar um recado para o então presidente eleito George H.W. Bush. Para isso, escolheu um bloco de notas com o desenho de um elefante, mascote do Partido Republicano do qual os dois eram membros, e uma frase motivacional.

"Querido George, você terá momentos em que vai querer usar este papel em particular", escreveu Reagan. Ele disse que rezaria pelo novo presidente e que prezava "as memórias que partilhamos". E concluiu "sentirei falta dos nossos almoços às quintas-feiras. Ron."

Todos os presidentes dos EUA desde então deixaram bilhetes para seus sucessores. Normalmente as mensagens são tratadas de forma confidencial pelo governo americano, mas com frequência o conteúdo é publicado posteriormente por pesquisadores, pelos próprios ex-presidentes em suas memórias ou por jornalistas que obtêm acesso.

Analistas especularam que Trump poderia quebrar com a tradição, uma vez que decidiu não comparecer à inauguração de Biden nesta quarta-feira (20). Trump preferiu deixar Washington horas antes da cerimônia, e disse em seu discurso que voltaria "de uma maneira ou de outra".

Agência Estado