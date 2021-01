Jornal do Comércio

Joe Biden assume a Casa Branca Donald Trump deixa de ser presidente dos Estados Unidos às 14h (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), quandoe o comando da maior potência mundial. Em seu último discurso como presidente, um Trump sucinto defendeu seu legado, voltou a atacar a China e desejou sorte à nova gestão.

Em discurso na base aérea Andrews, em Washington, de onde embarcou no avião presidencial em direção ao estado da Flórida, Trump afirmou que o que fez durante seus quatro anos de governo foi “impressionante”. “Conseguimos um dos maiores cortes de impostos da história do nosso país. Tivemos números tão bons no emprego, números incríveis. Se não tivéssemos sido abalados pela pandemia, teríamos números inéditos em nossa história. Eles já são os melhores. Vocês verão números incríveis que chegarão. Lembrem de nós quando virem essas coisas acontecerem”, afirmou o republicano, que não irá transmitir o cargo para seu sucessor.

Trump abordou a pandemia do novo coronavírus, dizendo que os EUA foram atingidos fortemente pela crise sanitária e que o seu governo fez “algo que é considerado um milagre médico” se referindo ao desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. “Uma vacina desenvolvida em apenas 9 meses. Esperavam muitos anos para isso, conseguimos duas vacinas nesse tempo. É uma grande realização”, apontou.

O presidente derrotado nas eleições, defendeu o legado de seu governo destacando o trabalho realizado. “Trabalhamos muito duro, deixamos tudo que era nosso em campo, demos tudo de nós. Conseguimos quase 75 milhões de votos. Isso é um recorde na história de um presidente no cargo tentando a reeleição. É uma honra. Estou muito orgulhoso”, disse.

Trump não perdeu a oportunidade, porém, de, mais uma vez, alfinetar a China, seu principal adversário durante a gestão. “Fizemos muito. Há muitas coisas a fazer ainda e a primeira é demonstrar nosso respeito e amor às pessoas e famílias que sofreram tanto pelo vírus chinês, que foi levado ao mundo. Sabemos de onde veio.”

Ao fim, o presidente que se despede do cargo desejou sorte à Joe Biden, mesmo sem citar o nome do seu oponente político, e deixou no ar a possibilidade voltar à cargo em uma futura eleição presidencial. “Vocês são um povo impressionante. Minha maior honra e privilégio foi ter sido seu presidente. Eu vou sempre lutar por vocês. Estarei observando, ouvindo. O futuro desse país nunca pareceu melhor. Desejo que o novo governo tenha uma grande sorte, muito sucesso. Eles têm as fundações para fazer algo espetacular. Um até logo, amamos vocês, estaremos de volta de alguma forma”, finalizou, antes de embarcar no avião Air Force One.