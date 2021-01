Israel supera 10 mil casos diários de Covid-19 pela primeira vez

Pela primeira vez desde o início da pandemia, Israel registrou mais de 10 mil casos diários de Covid-19. Na segunda-feira (18), 10.021 infecções foram confirmadas, elevando o total de casos no país a 526.167.

Na última semana, o país se estabeleceu como líder mundial em novos casos per capita, à frente de Portugal, Andorra, República Tcheca, Irlanda e Líbano, segundo levantamento da Universidade de Oxford.

campanha de vacinação em curso no país. No Twitter, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desviou o foco para a"Seguimos com força total, reabrindo a economia e voltando à vida normal", escreveu. O país - cuja população de cerca de nove milhões é quase o tamanho da cidade de Nova York - vacinou um quarto dos habitantes em pouco menos de um mês.

Há uma expectativa de que o decreto de quarentena - válido até quinta-feira (21) e apoiado pelo ministro da Defesa, Benny Gantz - seja prorrogado em até dez dias.

No domingo (17), o país decretou quarentena obrigatória em hotéis para quem viesse de Brasil, Emirados Árabes Unidos, África do Sul ou Zâmbia. Ministros estudam endurecer as restrições a viagens, incluindo proibir todos os voos internacionais de caráter não urgente.