Joe Biden e Kamala Harris assumem a presidência dos EUA nesta quarta-feira

A capital Washington, está sob estado de emergência para o controle do avanço dos casos de Covid-19. Além disso, todas as etapas do evento contarão com um rígido esquema de segurança capitaneado pelo Serviço Secreto.

Em decorrência dos ataques ao Capitólio, mais de 15 mil homens da Guarda Nacional se juntarão a outros milhares de policiais e agentes responsáveis por manter a comitiva do presidente eleito e o reduzido público presente em segurança.

Nesta terça-feira (19), antes de partir para Washington, Biden fez um rápido discurso em Wilmington, Delaware. "Estou muito honrado em ser seu próximo presidente e comandante em chefe. Sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz. É isso que torna esse estado tão especial", declarou Biden, ao lado da esposa, Jill. Com lágrimas nos olhos, o democrata lamentou que seu filho Beau, que morreu de câncer em 2015, não estivesse com ele.

Juramento e cerimônia de posse ocorrerão com público limitado

De acordo com a agenda oficial divulgada pela Comissão de Inauguração Presidencial, o mais importante evento desta quarta, o juramento feito por Biden e Kamala em frente à fachada oeste do Capitólio, ocorrerá com público limitado devido aos protocolos de saúde e segurança pública. Serão apenas mil convidados, em contraste com as cerca de 200 mil pessoas que compareceram a posses anteriores.

O juramento em si deve começar pouco antes das 12h no horário local (14h Brasília). Kamala, a primeira mulher negra a assumir a vice-presidência dos EUA, anunciou que usará duas bíblias diferentes em seu juramento.

A primeira é a mesma que Kamala usou quando assumiu o cargo de procuradora-geral pelo estado da Califórnia e pertenceu a Regina Shelton, a quem a vice-presidente eleita considera uma segunda mãe. Regina costumava tomar conta de Kamala e sua irmã após a escola, enquanto sua mãe trabalhava.

A segunda bíblia pertenceu ao ícone do movimento de defesa dos direitos civis Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro a servir na Suprema Corte dos EUA. A responsável por empossar oficialmente a vice-presidente eleita será a juíza Sonia Sotomayor, também pioneira ao ser a primeira magistrada de ascendência hispânica a ocupar um cargo na mais alta instância da Justiça norte-americana.

O mandato de Donald Trump se encerra oficialmente às 12h, e então, o democrata que o derrotou nas urnas assumirá a missão de conduzir os EUA em meio às crises que vão além das causadas pelo coronavírus.

O programa oficial de Biden indica que o presidente eleito fará um discurso inaugural expondo sua visão para "derrotar a pandemia, reconstruir melhor e unificar e curar a nação", depois de ser empossado pelo chefe da Suprema Corte, John Roberts. O juiz também oficializou os dois mandatos de Obama e o único de Trump.