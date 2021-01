Snapchat bloqueia conta de Trump permanentemente

O Snapchat vai encerrar, de modo permanente, a conta de Donald Trump a partir de 20 de janeiro, quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, toma posse, anunciou a empresa na quarta-feira (13).

Segundo um comunicado, as falas do republicano violam as diretrizes da plataforma, que diz ter agido pelo "interesse da segurança pública". "Com base em suas tentativas de espalhar desinformação, discurso de ódio e incitar a violência, tomamos a decisão de encerrar definitivamente sua conta", diz o texto.

Após a invasão do Congresso por apoiadores de Trump na semana passada, o Snapchat já havia anunciado uma suspensão indefinida da conta do presidente - e mesmo antes do episódio em Washington, a empresa já não exibia conteúdo da conta do presidente na seção "descobrir" da plataforma.