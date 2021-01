Julgamento de impeachment de Trump no Senado pode começar no dia da posse de Biden

O julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia começar no dia da posse de Joe Biden na presidência do país. O cronograma do processo é definido pelos procedimentos do Senado e começarão assim que a Câmara entregar o artigo de impeachment. Com isso, o julgamento pode começar às 13h do dia 20 de janeiro, uma hora após a posse de Biden.