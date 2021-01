Angela Merkel sugere manutenção de lockdown na Alemanha até abril

A chanceler alemã, Angela Merkel, sugeriu que o fechamento total (lockdown) na Alemanha deve durar mais oito a dez semanas, diante da preocupação das autoridades de saúde com a propagação da nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido. Segundo Merkel, os casos no país podem aumentar dez vezes até o feriado da Páscoa, se o governo não tiver sucesso em diminuir sua disseminação.