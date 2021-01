Chavistas tomam posse na Assembleia da Venezuela, e oposição faz sessão separada

O dia da posse da nova Assembleia Nacional da Venezuela foi tenso, com o regime de Nicolás Maduro e a oposição promovendo duas sessões separadas do órgão. Enquanto os novos congressistas se dirigiram para a sede do Legislativo, em Caracas, para assumirem oficialmente seus cargos nesta terça-feira (5), os parlamentares de oposição realizavam uma sessão online para reeleger Juan Guaidó para o comando da Casa.