Lei aprovada na Nicarágua visa barrar candidatos da oposição em eleições

A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou uma lei nesta segunda-feira (21) que proíbe pessoas que o governo acredita ter financiado tentativas de derrubar o presidente Daniel Ortega ou incentivado sanções contra seus aliados, de se candidatar nas eleições gerais de 2021. A "Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz" recebeu 70 votos do total de 92 cadeiras do órgão.