Eleições na Bolívia: Mesa e OEA reconhecem vitória de Arce nas eleições presidenciais

eleições presidenciais da Bolívia vitória de Luis Arce, candidato do MAS O ex-presidente e candidato Carlos Mesa admitiu, nesta segunda-feira (19), que os resultados de boca de urna mostram "uma tendência muito difícil de reverter" nas. Os dados do levantamento do instituto Ciesmori apontam, partido do ex-presidente Evo Morales, em primeiro turno, com 52,4% dos votos, contra 31,5%, de Mesa. Outra sondagem, da Fundação Jubileo, exibe vantagem ainda maior: 53%, contra 30,8%.

"A amostra é muito contundente. Dissemos que respeitaríamos o resultado da eleição, para a vitória ou para a derrota. Não é possível deixar de reconhecer que houve um claro vencedor nas eleições deste domingo, que foi Luis Arce", disse Mesa. O ex-presidente acrescentou que ele e o partido do qual faz parte, o Comunidade Cidadã, têm a esperança de conquistar bons resultados no pleito ao Parlamento. Também afirmou que atuará como uma oposição responsável e que, para isso, seguirá acompanhando a apuração dos votos pelo Tribunal Eleitoral.

Ex-presidente Carlos Mesa tem esperança de conquistar bons resultados no pleito ao Parlamento. FOTO: Luis GANDARILLAS/AFP/JC

Mesa disse que não estava triste nem desanimado e que continuará trabalhando para que sua agenda seja levada em consideração pelo próximo governo. "Valorizo muito o mandato do povo boliviano e espero que os ganhadores desta eleição também o façam." A pesquisa de boca de urna não representa o resultado final, e os dados oficiais da eleição precisam ser chancelados pelo Tribunal Eleitoral, o que está previsto para ser feito nos próximos dias.

Arce, de 57 anos, entrou na política em 2006, ao ser nomeado por Evo como ministro da Economia e Finanças. Antes disso, atuou durante anos em cargos técnicos no Banco Central boliviano. Filho de professores do Ensino Médio, estudou economia na Bolívia e fez mestrado na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Depois, lecionou na Universidade Franz Tamayo, além de ter sido professor convidado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e em Harvard e Columbia, nos EUA.

Durante a campanha, Arce levantou a bandeira do boom econômico que a Bolívia viveu durante o governo Evo, quando o índice de pobreza caiu de 59,9% para 34,6%, de acordo com dados do Banco Mundial. Como ministro, esteve à frente dos processos de nacionalização da exploração de petróleo e gás natural, os maiores responsáveis pelo crescimento do PIB boliviano - de US$ 11,45 bilhões (R$ 64,22 bi), em 2006, para US$ 40,89 bilhões (R$ 229,17 bi), em 2019.

também reconheceu a vitória de Arce Luis Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA),. "O povo da Bolívia se expressou nas urnas. Felicitamos Luis Arce e David Choquehuanca (candidato à vice), desejando êxito em seus trabalhos futuros. Estou seguro de que, a partir da democracia, saberão forjar um futuro brilhante a seu país", escreveu, em uma rede social.

OEA encabeçou anulação da eleição de Evo em 2019

Após renúncia, Evo passou a viver na Argentina, onde vive desde dezembro com status de refugiado

JUAN MABROMATA/afp/jc