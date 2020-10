Eleições EUA: Trump ameaça entrar na Justiça contra Twitter e Facebook

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou operadoras de redes sociais por bloquearem a disseminação de mensagens de seus apoiadores e sugeriu que pode entrar com ação na Justiça para impedir que continuem fazendo isso. "Twitter e Facebook são como um terceiro braço do Partido Democrata", ressaltou.

Na quarta-feira (14), o Twitter suspendeu temporariamente a conta da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, depois que ela publicou o link de uma reportagem do New York Post que denunciava um suposto esquema envolvendo Hunter Biden, filho do candidato democrata, Joe Biden. Segundo a rede social, a publicação violava as normas da plataforma porque continha informações pessoais, como números de telefones e endereços de e-mail.