Maior bomba da 2ª Guerra encontrada na Polônia explode enquanto é desativada

A maior bomba da Segunda Guerra Mundial já encontrada na Polônia explodiu debaixo da água na terça-feira (13), enquanto mergulhadores da Marinha tentavam desativá-la. Mais de 750 pessoas foram evacuadas da área próxima ao canal Piast, perto da cidade de Swinoujscie, onde a bomba Tallboy usada pela Força Aérea britânica foi encontrada. O artefato pesava quase 5.400 kg, incluindo 2.400 kg de explosivos, e era capaz de provocar um pequeno terremoto.

"O processo de deflagração se tornou uma detonação. O objeto pode ser considerado neutralizado, e não representa mais uma ameaça", disse o segundo-tenente Grzegorz Lewandowski, porta-voz da 8ª Flotilha de Defesa da Costa, em declaração à agência estatal PAP.





Segundo o militar, todos os mergulhadores estavam fora da zona de perigo no momento da explosão. Por razões de segurança, os responsáveis pela desativação descartaram desde o início o método tradicional de detonação - o mais frequente e também o mais violento -, muito temido no caso de uma bomba de seis metros de comprimento.

Os especialistas apostaram no procedimento de deflagração, que consiste em uma combustão da carga explosiva a uma temperatura abaixo do limiar de detonação. O artefato estava a 12 metros de profundidade sob as águas do canal, perto de casas e infraestruturas importantes. Um porta-voz do prefeito da cidade disse à PAP que não houve feridos e que nenhuma infraestrutura local foi danificada.

O canal Piast conecta o mar Báltico com o rio Oder, na fronteira entre a Polônia e a Alemanha. A bomba foi lançada pela Força Aérea britânica em 1945 durante um ataque ao cruzador alemão Lutzow.

Em 16 de abril daquele ano, o Reino Unido enviou 18 bombardeiros Lancaster da Divisão 617 estacionada em Woodhall Spa, a 225 km de Londres, com destino a Swinoujscie, onde estava a embarcação. No total, 12 Tallboys foram lançadas contra o Lützow, entre as quais a que não explodiu.

Swinoujscie foi, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma das bases mais importantes da Marinha alemã no Báltico, lembra o historiador Piotr Laskowski, autor de um livro sobre o ataque da Força Aérea britânica contra o destroier alemão, então ancorado em um canal na cidade.