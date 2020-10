Comitê do Senado agenda primeira votação sobre nomeação de Amy Barrett à Suprema Corte dos EUA

O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos agendou uma votação para avaliar a indicação da juízado paísO presidente do Comitê Judiciário do Senado, Lindsey Graham, agendou votação para as 9h de quinta-feira (15), manhã do último dia da audiência de confirmação. A indicação de Amy deve ser levada à votação nessa reunião e depois atrasada por uma semana, de acordo com as regras do comitê.