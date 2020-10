Inglaterra fecha pubs em Liverpool como parte de novo sistema de restrições

Diante do ressurgimento do coronavírus, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou um novo sistema de restrições nesta segunda-feira (12), que classifica áreas da Inglaterra em três níveis de alerta: médio, alto e muito alto. Johnson anunciou, também, a liberação de um novo pacote financeiro no valor de 1 bilhão de libras para apoiar as áreas mais afetadas pelo avanço da doença.

Somente a região de Merseyside, no Noroeste, onde fica a cidade de Liverpool, recebeu o nível mais alto de classificação - que prevê o fechamento de pubs e restaurantes, centros de lazer, cassinos e lojas de apostas.

No novo sistema apresentado por Johnson ao Parlamento, que será votado nesta terça-feira (13) e pode valer a partir de quarta-feira (14), o primeiro nível corresponde a medidas válidas para toda Inglaterra: confraternizações limitadas a seis pessoas e fechamento às 22h de bares e restaurantes.

No nível alto, em áreas atualmente sob restrições locais, reuniões entre diferentes famílias serão proibidas em ambientes fechados. Em regiões classificadas com nível muito alto, outras medidas adicionais podem ser aplicadas com o apoio das autoridades locais e, se necessário, do Exército. Sob as novas restrições, no entanto, os pubs que servem almoço ou refeições à noite poderão permanecer abertos, mas só podem servir bebidas alcoólicas como parte da refeição.

Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios Com mais de 43 mil mortes e quase 620 mil casos positivos, o, que afeta todo o território e diferentes idades. O líder britânico destacou que, no momento, existem mais pessoas hospitalizadas no Reino Unido do que quando o país entrou em "lockdown" no mês de março e os números continuam aumentando. Mas descartou a possibilidade de medidas mais extremas.

Na tentativa de evitar um confinamento geral, o governo decretou restrições que afetam em torno de 25% da população britânica, especialmente no Norte. Mas enquanto a Inglaterra tenta se adaptar às novas regras, o setor de hospitalidade diz que está sendo duramente atingido e que cogita uma ação legal sobre o fechamento, afirmando que o governo não apresentou evidências que justificassem a ação.

Na sexta-feira (9), o governo anunciou novas medidas de assistência ao emprego destinadas a empresas que serão forçadas a permanecerem fechadas por causa das restrições de combate à pandemia. "Sei como é difícil, mas não podemos deixar o serviço nacional de saúde na mão quando há vidas em risco", afirmou Johnson.

“Não é assim que queremos viver, mas é o caminho estreito que devemos percorrer entre o dano socioeconômico de um confinamento total e o custo econômico de uma epidemia descontrolada", acrescentou.