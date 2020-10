Após recusa de Trump em participar de debate virtual, campanha de Biden sugere adiamento

recusado a participar do debate presidencial Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter seapós a comissão responsável torná-lo virtual, a campanha do democrata Joe Biden sugeriu que o encontro seja adiado para o dia 22 de outubro.

Segundo comunicado divulgado pela diretora da campanha de Biden, Kate Bedingfield, o democrata estava preparado para aceitar a alteração no formato do debate, mas "Trump claramente não quer enfrentar as perguntas dos eleitores sobre suas falhas diante da Covid-19 e da economia".

O adiamento em uma semana, segundo os democratas, seria uma forma de evitar que Trump "fuja de sua responsabilidade" e de possibilitar que os eleitores "tenham a chance de fazer perguntas aos dois candidatos diretamente.

"Cada candidato presidencial desde 1992 participou desse tipo de evento, e seria uma vergonha se Donald Trump fosse o primeiro a recusar", diz o documento.

Folhapress