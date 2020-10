Jacob Blake está em tratamento em clínica de reabilitação

Jacob Blake, o homem negro de 29 anos que ficou paralisado após ser baleado nas costas por um policial de Kenosha em agosto, recebeu alta de um hospital de Milwaukee e agora está em tratamento em uma clínica de reabilitação de Illinois.

O tio de Blake, Justin Blake, disse à Associated Press que seu sobrinho recebeu alta "cerca de uma semana atrás". Ele se recusou a ser mais específico sobre o local onde Jacob está sendo tratado, citando ameaças que a família vem recebendo desde que ele foi baleado.

"Ele está bem", disse Justin Blake. "Ele está ficando mais forte mentalmente e fisicamente. Ele ainda está paralisado, por isso está entrando em terapia em um centro de reabilitação, tentando colocar sua força e seu corpo nas melhores condições para seguir em frente ".

O policial, Rusten Sheskey, atirou em Blake depois que ele abriu a porta do motorista de um SUV e se inclinou para dentro do veículo. Três dos filhos de Blake estavam no banco de trás. Os disparos foram capturados em vídeo que circulou rapidamente online, gerando protestos horas depois.